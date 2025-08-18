V Praze se srazil autobus s dodávkou, mezi zraněnými jsou i děti

„U nehody zasahují v ulici Za Vokovickou vozovnou hasiči z Petřin. Proběhlo zajištění obou vozidel, zasypání uniklých provozních kapalin a úklid komunikace. Tři osoby předány do péče záchranné služby,“ uvedli hasiči na síti X.
Podle mluvčí záchranné služby Jany Poštové vyjely na místo nehody dvě posádky záchranářů.
„Podle prvotních informací by měli být zranění dva až tři lidé. Nejedná se však o vážná zranění, nejsou v ohrožení života,“ dodala.
Zda jsou zranění z řad řidičů či cestujících, zatím neví. Mluvčí policie Eva Kropáčová pro iDNES.cz doplnila, že mezi zraněnými jsou i děti.
Na místě jsou nyní policisté, zkoumají příčinu nehody a hledají jejího viníka. „Na místě je ještě částečně omezen provoz, protože se čeká, až přijede odtahová služba,“ uvedla Kropáčová.
