V Litvínově havaroval autobus. Deset lidí se zranilo lehce, jeden člověk vážně

O nehodě v ulici Podkrušnohorská informovala policie na Twitteru.

„Na místě zasahuje vrtulník, lékařská posádka z Mostu a tři záchranářské posádky. Letecká posádka ošetřuje jednu osobu s podezřením na vážné zranění a bude ji transportovat do ústeckého traumacentra. Dále ošetřujeme deset cestujících, kteří utrpěli lehká zranění,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.

Policie na místě uzavřela dopravu v obou směrech.

„Hasiči pomohli osobám s transportem do vozidel záchranné služby a do vrtulníku. Nyní budou vyprošťovat havarovaný autobus, který po pádu do příkopu leží na boku. Hasiči je budou muset vyprostit a proto tam jede i jednotka ze správy železnic s jeřábem a vyprošťovacím automobilem. Také tam působí posttraumatický psychologický tým,“ uvedl mluvčí záchranného hasičského sboru Ústeckého kraje Lukáš Marvan.