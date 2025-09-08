Havárie autobusu se studenty na Frýdecko-Místecku. Záchranáři ošetřují zraněné

Záchranáři se o nehodě dozvěděli krátce před desátou hodinou. „Ošetřili jsme větší počet lehce a středně těžce zraněných, nikdo nebyl v ohrožení života,“ uvedl krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl s tím, že šlo o studenty ve věku přibližně patnáct let. Přesnější počty ošetřených budou později, dodal mluvčí.
Podle České televize se nehoda stala hluboko v horách, autobus při havárii také poškodil sloup elektrického vedení.
Na místě zasahují kromě složek IZS také kriminalisté a horská služba. Silnice, kde se nehoda stala, je uzavřena.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz