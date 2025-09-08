Havárie autobusu se studenty na Frýdecko-Místecku. Záchranáři ošetřují zraněné

  11:32aktualizováno  11:40
Všechny složky IZS právě zasahují ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku u havárie autobusu, který převážel studenty a při nehodě se převrátil na bok. Na místě jsou zranění, kterým poskytují pomoc. Další podrobnosti záchranáři brzy upřesní, uvedli na síti X. Na místě jsou i čtyři jednotky hasičů.
Ve Starých Hamrech v Beskydech zasahují policisté, hasiči i záchranáři u převráceného autobusu se studenty (8. září 2025). | foto: HZS Moravskoslezského kraje

Záchranáři se o nehodě dozvěděli krátce před desátou hodinou. „Ošetřili jsme větší počet lehce a středně těžce zraněných, nikdo nebyl v ohrožení života,“ uvedl krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl s tím, že šlo o studenty ve věku přibližně patnáct let. Přesnější počty ošetřených budou později, dodal mluvčí.

Podle České televize se nehoda stala hluboko v horách, autobus při havárii také poškodil sloup elektrického vedení.

Na místě zasahují kromě složek IZS také kriminalisté a horská služba. Silnice, kde se nehoda stala, je uzavřena.

