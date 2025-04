Hromadná nehoda na dálnici D6. V mlze bouralo jedenáct aut

Vozy postupně nabouraly kolem 8:30. „Zasahujeme na dálnici D6 spolu s pražskými hasiči u dopravní nehody 11 vozidel. Událost se stala na pátém kilometru v směru na Prahu,“ objasnila mluvčí hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.

„Došlo k sérii několika nedobrzdění a menších ťukanců. Nikoho jsme nevyprošťovali, jednoho člověka převezli záchranáři do nemocnice k dalšímu ošetření,“ vysvětlila.

„Jednoho pacienta jsme převezli do motolské nemocnice. Měl lehká poranění na hlavě, nic, co by ohrožovalo jeho život,“ uvedl mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.

Hasiči provedli protipožární opatření a zajistili únik provozních kapalin, případně zamezili jejich úniku. Příčinou události mohla být podle mluvčí i zhoršená viditelnost způsobená mlhou.

Do nehody se zapojilo celkem osm osobních aut, dvě dodávky a nákladní vozidlo. Podle serveru dopravniinfo.cz byl neprůjezdný levý jízdní pruh s předpokládanou dobou trvání do odpoledních hodin. Řidiči se v koloně zdrželi přibližně o 25 minut.

V ranní špičce je na vytížených tazích u Prahy běžné, že řidiči nedodržují bezpečné rozestupy mezi auty. Pražské letiště, které je nedaleko úseku, kde se nehody staly, muselo brzy ráno kvůli mlze odložit všechny přílety a odlety.