Opilec za volantem nedal přednost a poslal druhé auto pod kamion, řidič zemřel

  14:46aktualizováno  15:10
Tragická dopravní nehoda blokovala ve středu hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem nedal opilý řidič osobního auta v křižovatce přednost jinému vozidlu na hlavní silnici. Jeho řidič střet nepřežil. Spolujezdkyně je s vážným zraněním v nemocnici. Do kolize se připletl i kamion. Policisté provoz obnovili kolem 14. hodiny.
Na silnici I/50 u Bystřice pod Lopeníkem se stala tragická dopravní nehoda, při které zemřel řidič jednoho z osobních vozidel. (17. září 2025) | foto: HZS Zlínského krajeMAFRA

Při vážné nehodě sehrál pravděpodobně zásadní roli jednašedesátiletý řidič osobního vozidla Škoda Octavia Scout. Při jízdě od obce Březová vjel z vedlejší silnice do křižovatky. Tam se střetl s osobním vozidlem Škoda Octavia jedoucím po hlavní silnici od Uherského Brodu směrem na Starý Hrozenkov.

„Toto vozidlo bylo nárazem odmrštěno do protisměru, kde se střetlo s protijedoucím nákladním vozidlem. Řidič osobního vozidla Škoda Octavia svým zraněním podlehl, spolujezdkyně utrpěla vážná zranění, se kterými byla z místa letecky transportována do nemocnice. Řidič kamionu byl zraněn lehce,“ popsal nehodu mluvčí policie Radomír Šiška.

Policisté následně zjistili, že řidič scoutu usedl za volant v opilosti. Naměřili mu téměř dvě promile.

Pomohl kolem jedoucí záchranář

Na místo přiletěl také záchranářský vrtulník, který vážně zraněnou ženu transportoval do olomoucké fakultní nemocnice.

Na místo vyrazili i hasiči z Uherského Brodu, Starého Hrozenkova a Bystřice pod Lopeníkem.

„Uvnitř jednoho osobního auta seděl zraněný řidič. Jeho zraněné spolujezdkyni kolem jedoucí řidič, povoláním záchranář, poskytoval první pomoc. Hasiči vytáhli řidiče z vozidla ven a začali mu poskytovat první pomoc. Muž však utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl,“ přiblížila tragickou nehodu mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Silnice první třídy I/50, která vede kolem obce dál k hranicím a ke slovenskému Trenčínu, byla až do 14. hodiny zcela uzavřená.

Dopravu odkláněli policisté v obou směrech na objízdné trasy. Řidiči museli počítat se zdržením. O zpoždění autobusových linek veřejné dopravy informovala cestující na sociálních sítích i Integrovaná doprava Zlínského kraje.

