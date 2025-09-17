Při vážné nehodě sehrál pravděpodobně zásadní roli jednašedesátiletý řidič osobního vozidla Škoda Octavia Scout. Při jízdě od obce Březová vjel z vedlejší silnice do křižovatky. Tam se střetl s osobním vozidlem Škoda Octavia jedoucím po hlavní silnici od Uherského Brodu směrem na Starý Hrozenkov.
„Toto vozidlo bylo nárazem odmrštěno do protisměru, kde se střetlo s protijedoucím nákladním vozidlem. Řidič osobního vozidla Škoda Octavia svým zraněním podlehl, spolujezdkyně utrpěla vážná zranění, se kterými byla z místa letecky transportována do nemocnice. Řidič kamionu byl zraněn lehce,“ popsal nehodu mluvčí policie Radomír Šiška.
Policisté následně zjistili, že řidič scoutu usedl za volant v opilosti. Naměřili mu téměř dvě promile.
Pomohl kolem jedoucí záchranář
Na místo přiletěl také záchranářský vrtulník, který vážně zraněnou ženu transportoval do olomoucké fakultní nemocnice.
Na místo vyrazili i hasiči z Uherského Brodu, Starého Hrozenkova a Bystřice pod Lopeníkem.
„Uvnitř jednoho osobního auta seděl zraněný řidič. Jeho zraněné spolujezdkyni kolem jedoucí řidič, povoláním záchranář, poskytoval první pomoc. Hasiči vytáhli řidiče z vozidla ven a začali mu poskytovat první pomoc. Muž však utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl,“ přiblížila tragickou nehodu mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
Silnice první třídy I/50, která vede kolem obce dál k hranicím a ke slovenskému Trenčínu, byla až do 14. hodiny zcela uzavřená.
Dopravu odkláněli policisté v obou směrech na objízdné trasy. Řidiči museli počítat se zdržením. O zpoždění autobusových linek veřejné dopravy informovala cestující na sociálních sítích i Integrovaná doprava Zlínského kraje.