Muž na Chrudimsku ujížděl na čtyřkolce policii. Havaroval a zraněním podlehl

Autor: ,
  12:01aktualizováno  12:01
V pátek v noci zemřel na Chrudimsku při nehodě řidič čtyřkolky. Policie ho chtěla zkontrolovat, ale on před ní ujížděl. Havaroval a zraněním podlehl. Řekla to policejní mluvčí Markéta Janovská a mluvčí záchranářů Josef Strašík.

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Nehodu dostali záchranáři nahlášenou kolem 23:00, stala se v blízkosti obce Kameničky v nepřístupném terénu. Muž, ročník 1969, vjel se čtyřkolkou do lesa, řekl Strašík.

Muže na čtyřkolce chtěla zkontrolovat policejní hlídka, ale ten začal ujíždět. Policisté ho pronásledovali a ujíždějící se čtyřkolkou následně havaroval.

„Je nutné zdůraznit, že v průběhu celé události nedošlo k žádnému kontaktu mezi čtyřkolkou a policejním vozidlem. Policisté bezprostředně po nehodě poskytli zraněnému první pomoc, ale i přes jejich okamžitý zásah muž na místě svým zraněním podlehl,“ uvedla Janovská.

Mluvčí Strašík měl v noci službu a slyšel vše z vysílačky. „Je nutné zmínit, že policie od první chvíle poskytovala první pomoc a resuscitovala našeho pacienta, kdy to bylo v nedostupném terénu,“ řekl Strašík.

K neštěstí jela posádka z Hlinska a letěl tam i vrtulník z Hradce Králové. „I přes veškeré úkony, které jsme na pacientovi provedli, svým zraněním podlehl,“ dodal Strašík.

Muž na Chrudimsku ujížděl na čtyřkolce policii. Havaroval a zraněním podlehl

Nehoda se stala v Bělčicích na Strakonicku.

ONLINE: Boj o přežití i postup. Sparta bude hrát potřetí v Holešovicích proti Plzni

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Komentář

Lidovci končí, ani zoufalství Jana Bartoška obrodu strany u Ústavního soudu nezařídí

Ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Jan Bartošek (KDU-ČSL). (5....

Jako Djokovič před osmi lety. Lehečka se dostal do finále bez ztraceného servisu

Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Miami.

OBRAZEM: Dobré, trochu naturalistické. Připomeňte si slavné role Zdeňka Svěráka

D8 před Prahou uzavřela nehoda kamionu vezoucího náklaďák, prorazil svodidla

Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená. (12....

Škoda Group chce posilovat přítomnost v Indii, šéf firmy se setkal s premiérem

Indie se podle v posledních měsících stala jedním z klíčových strategických...

Velké obchody by se o svátcích mohly otevřít. Návrh má i podporu Motoristů

ilustrační snímek

Čekstajl

Pikniková deka nebo marmeláda? Bývalá Trumpova mluvčí sklízí kritiku za kostkované šaty

Bývalá mluvčí exprezidenta USA Donalda Trumpa Sarah Sandersová chce kandidovat...

Rusové zasáhli porodnici v Oděse, Ukrajinci udeřili na rafinerii a továrny

Rusové zaútočili na Oděsu, zasáhli budovu porodnice. (28. března 2026)

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

V Rusku zakázali protesty proti vypínání internetu, v Moskvě organizátory zatkli

Ruští policisté stojí na místě plánovaného protestu proti blokování Telegramu....

„Je to feudalismus.“ Maďarští voliči jsou frustrovaní bohatstvím Orbánova okolí

Viktor Orbán se starostou Felcsútu Lörincem Mészárosem. (19. května 2019)

