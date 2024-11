VIDEO: Řidič se lekl protijedoucího auta, skončil v potoce na střeše

Nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne. „Krátce před 16. hodinou jel řidič VW Golf od Lindavy do Cvikova. V ulici Palackého míjel protijedoucí vozidlo, pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost a strhl řízení vpravo, narazil do dopravního značení a kovového zábradlí,“ uvedla mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

„Následně spadl z mostu do potoka, kde skončilo vozidlo na střeše. Provedená dechová zkouška i test na návykové látky měly negativní výsledek,“ upřesnila mluvčí. Řidiče i spolujezdce převezli přivolaní záchranáři na ošetření do nemocnice. Nehodu i nadále vyšetřují policisté.

Na místě zasahovali i hasiči. „Při příjezdu hasičských jednotek byly dvě zraněné osoby již venku z havarovaného vozidla v péči zdravotníků. Při vyproštění vozidla z potoka došlo k úniku provozních kapalin na komunikaci, zasahující hasiči se postarali o jejich zasypání sorbentem a provedení úklidu,“ sdělila mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.

Nebezpečné místo

Podle jednoho ze sousedů patří místo, kde se nehoda stala, mezi dlouhodobě nebezpečné. „Často se stává, že slyším skřípění brzd. Je to problém, protože za jedním z domů je ostrá zatáčka, takže když tam někdo jede rychle, má pak problém zabrzdit,“ popsal muž, který si nepřeje být jmenován.

„V tomto případě to byli nějací mladí kluci. Říká se, že to jejich auto vůbec nebrzdilo. Ten, co řídil, jel jako dobytek a měl zrovna smůlu, že proti němu jel Passat. Ta rychlost pádu do potoka je konstantní,“ okomentoval aktuální nehodu a dodal, že ve čtvrtek byl sice na silnici sníh, ale vozovka nebyla namrzlá.

Podle muže by měl bezpečnost mostu a jeho okolí zajistit Liberecký kraj, kterému most patří. „Už na to má prý projekt, ale takových mostů má snad přes šedesát,“ dodal obyvatel Cvikova.