Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

  14:13aktualizováno  14:13
Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní soutěži a jako předskokan spolupracoval se slavnými interprety.
Při úterní srážce dodávky s kamionem na D2 na Břeclavsku zemřel slovenský hudebník Adam Urban. | foto: koláž iDNES.cz

Při odpolední nehodě u Velkých Němčic ve směru na Brno narazila dodávka zezadu do kamionu.

„Třiatřicetiletý řidič dodávky Mercedes se pravděpodobně nevěnoval řízení a zezadu narazil do kamionu, který zastavil ve vznikající koloně. Řidič dodávky srážku nepřežil,“ sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Slovenská média vzápětí přinesla informaci, že zesnulým řidičem byl hudebník Adam Urban. Zpěvák, instrumentalista a skladatel se proslavil účastí v semifinále soutěže Hlas Česko-Slovenska v roku 2014, poté působil jako předskokan známých kapel jako Elán, Lucie Bílá či No Name.

Podle webu aktuality.sk při své tvorbě a vystupování působil velmi upřímně a měl silný vztah k publiku.

