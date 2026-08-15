Nehoda u Ostravy i požár cisterny ve směru na Prahu komplikují dopravu na D1

Autor: ,
  13:07aktualizováno  13:34
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Vážná dopravní nehoda tří automobilů zablokovala dálnici D1 u Klimkovic nedaleko Ostravy ve směru na Brno. 15. srpna 2026) | foto: HZS MSK

Od poledních hodin komplikuje provoz na dálnici D1 dopravní nehoda, která se stala zhruba na 350. kilometru u Ostravy směrem na Brno. Na místě se vytvořila již dvoukilometrová kolona. Komplikace na stejném dálničním tahu způsobuje ve směru na Prahu také požár cisterny.

Nehoda tří vozidel se stala nedlouho před polednem u dálničního exitu 354, tedy nedaleko sjezdu na Klimkovice. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce, na místě se tvoří více než dvoukilometrová kolona.

„Na místě jsme zasahovali a měli v péči pět zraněných osob. Jejich zranění naštěstí byla lehčího charakteru,“ uvedl krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Mluvčí hasičů Petra Lukášová připojila, že po nehodě tří automobilů dva z nich začaly hořet. „Požár byl lokalizován pomocí dvou vodních proudů do pěti minut od příjezdu jednotek. Dalších deset minut trvalo dohašování a celková likvidace požáru,“ popsala mluvčí.

Dálnice je ve směru na Brno zcela uzavřena. Řidiči by při cestě z Ostravy raději neměli z Rudné ulice vůbec sjíždět na dálnici, vhodnější je odbočit o něco později na starou tzv. bíloveckou cestu a na dálnici se napojit až za Klimkovicemi.

Další komplikací na D1 je požár cisterny převážející mléko, který dálnici uzavřel na 34. kilometru směrem na Prahu. „Požár byl hlášen kolem 11:45. „Vypadá to na technickou závadu, zřejmě od kola,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Podle hasičů šlo o požár návěsu v plném rozsahu, pod kontrolu dostali oheň krátce před 12:30, řekla mluvčí hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Na místě se však nadále tvoří kolona.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.