Hromadná nehoda na D1, tvoří se kolona. Pro zraněného letěl vrtulník

Dálnici D1 na 26. kilometru před obcí Lensedly uzavřela okolo čtvrt na deset nehoda nákladního a osobního automobilu a dodávky. Podle prvotních informací si vyžádala jedno zranění.
„Převzali jsme do péče pacienta, který byl zaklíněný, ale přivědomí. Utrpěl úraz dolní končetiny a letecky jsme ho transportovali do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková. Směr na Prahu byl kvůli přistávání vrtulníku neprůjezdný.
Dálnice byla nejdříve průjezdná jedním pruhem, poté se kvůli přistání vrtulníku v 9:20 dočasně uzavřela. Nyní web dopravniinfo.cz uvádí, že je uzavřen pravý jízdní pruh a vytvořená kolona měří až pět kilometrů.
