Hromadná nehoda na D1, tvoří se kolona. Pro zraněného letěl vrtulník

  10:32aktualizováno  10:51
Dopravu v okolí 26. kilometru D1 směrem na Prahu komplikuje nehoda tří vozidel, při níž došlo ke zranění. Dálnice byla zablokovaná, podle serveru Dopravní info je nyní uzavřen pravý jízdní pruh a kolona se táhne několik kilometrů. V úseku nehody operují složky integrovaného záchranného systému, zasahoval také lékařský vrtulník.
Dálnici D1 na 26. kilometru před obcí Lensedly uzavřela nehoda nákladního a osobního automobilu a dodávky. (4. listopadu 2025) | foto: ŘSD

Dálnici D1 na 26. kilometru před obcí Lensedly uzavřela okolo čtvrt na deset nehoda nákladního a osobního automobilu a dodávky. Podle prvotních informací si vyžádala jedno zranění.

„Převzali jsme do péče pacienta, který byl zaklíněný, ale přivědomí. Utrpěl úraz dolní končetiny a letecky jsme ho transportovali do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková. Směr na Prahu byl kvůli přistávání vrtulníku neprůjezdný.

Dálnice byla nejdříve průjezdná jedním pruhem, poté se kvůli přistání vrtulníku v 9:20 dočasně uzavřela. Nyní web dopravniinfo.cz uvádí, že je uzavřen pravý jízdní pruh a vytvořená kolona měří až pět kilometrů.

