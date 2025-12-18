„Na místo míří všechny složky integrovaného záchranného systému,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.
Nehoda se stala krátce před půl devátou. Podle prvotních údajů policie se srazila dvě nákladní vozidla, autobus a minimálně pět osobních aut.
„Dálnice na Brno stojí. Tvoří se kolony,“ uvedla Čírtková. Podle serveru dopravniinfo.cz má omezení trvat do 14:30.
Na Vysočině a v části Jihočeského kraje platí od středečního rána do dnešních 12:00 výstraha před silnou námrazou, místy jsou mlhy. Zda a nakolik mělo na havárii na D1 vliv počasí, není zatím jasné. Hasiči na Vysočině v noci na dnešek odklízeli ze silnic kvůli námraze stromy a větve, ale měli méně výjezdů než ve středu. Od 19:00 zasahovali na dvou desítkách míst, nejčastěji na Žďársku a Jihlavsku.