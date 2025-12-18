Hromadná nehoda na D1 na Vysočině. Srazila se osobní i nákladní auta a autobus

Autor:
  9:03aktualizováno  9:06
Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na Brno se srazilo několik aut včetně autobusu. Provoz na dálnici byl zastaven. O případných zraněných zatím nejsou bližší informace.
Fotogalerie2

Při hromadné nehodě u Větrného Jeníkova se srazilo nejméně osm aut. Dálnice na 100. kilometru ve směru na Brno musela být uzavřena. | foto: HZS Kraje Vysočina

„Na místo míří všechny složky integrovaného záchranného systému,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Hromadná nehoda se stala na 100. kilometru ve směru na Brno. Dálnice je zavřená. Před místem se ihned začala tvořit dlouhá kolona.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Nehoda se stala krátce před půl devátou. Podle prvotních údajů policie se srazila dvě nákladní vozidla, autobus a minimálně pět osobních aut.

„Dálnice na Brno stojí. Tvoří se kolony,“ uvedla Čírtková. Podle serveru dopravniinfo.cz má omezení trvat do 14:30.

Na Vysočině a v části Jihočeského kraje platí od středečního rána do dnešních 12:00 výstraha před silnou námrazou, místy jsou mlhy. Zda a nakolik mělo na havárii na D1 vliv počasí, není zatím jasné. Hasiči na Vysočině v noci na dnešek odklízeli ze silnic kvůli námraze stromy a větve, ale měli méně výjezdů než ve středu. Od 19:00 zasahovali na dvou desítkách míst, nejčastěji na Žďársku a Jihlavsku.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Co přinese rok 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.