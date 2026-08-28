D2 ve směru na Brno po nehodě stojí. Zraněná je řidička a tři děti

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  13:13aktualizováno  14:06
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Nehoda osobního auta a kamionu na dálnici D2 před Brnem. (28. srpna 2026) | foto: Policie ČR

Dálnici D2 na šestém kilometru ve směru na Brno uzavřela kolem poledne vážná dopravní nehoda. Zranila se žena s dítětem, které musel do nemocnice přepravit vrtulník, další dvě děti zdravotníci odvezli na kontrolní vyšetření. Žena zřejmě nedávala pozor na provoz před sebou. Před místem se tvoří kolona, řidiči musí počítat se zdržením.

Nehoda se stala na šestém kilometru dálnice D2 před Brnem, kde se srazilo osobní auto s nákladním.

„Podle dosavadních zjištění se řidička osobního vozidla zřejmě plně nevěnovala řízení a narazila do návěsu kamionu jedoucího před ní,“ uvedli policisté.

Hasiči museli jednoho ze čtyř zraněných vyprostit. Středně těžká až těžká zranění utrpěla žena, stejně jako jedno ze tří dětí. Sanitka řidičku převezla na urgentní příjem do Fakultní nemocnice Brno, nejvážněji zraněné dítě dopravil vrtulník do Dětské nemocnice.

Nehoda osobního auta a kamionu na dálnici D2 před Brnem. (28. srpna 2026)

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„Po vyšetření nehody se zřejmě ještě postaráme o odstranění následků,“ doplnili hasiči.

Před 14. hodinou již bylo místo nehody částečně průjezdné.

Z dálnice lze sjet na exitu 11 Blučina a vrátit se na exitu 3 Chrlice. Podle dálničních kamer se vytvořila kolona.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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