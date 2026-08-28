D2 ve směru na Brno po nehodě stojí. Zraněná je řidička a tři děti

Nehoda se stala na šestém kilometru dálnice D2 před Brnem, kde se srazilo osobní auto s nákladním.
„Podle dosavadních zjištění se řidička osobního vozidla zřejmě plně nevěnovala řízení a narazila do návěsu kamionu jedoucího před ní,“ uvedli policisté.
Hasiči museli jednoho ze čtyř zraněných vyprostit. Středně těžká až těžká zranění utrpěla žena, stejně jako jedno ze tří dětí. Sanitka řidičku převezla na urgentní příjem do Fakultní nemocnice Brno, nejvážněji zraněné dítě dopravil vrtulník do Dětské nemocnice.
„Po vyšetření nehody se zřejmě ještě postaráme o odstranění následků,“ doplnili hasiči.
Před 14. hodinou již bylo místo nehody částečně průjezdné.
Z dálnice lze sjet na exitu 11 Blučina a vrátit se na exitu 3 Chrlice. Podle dálničních kamer se vytvořila kolona.