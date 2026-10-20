Řidič najel na D3 v protisměru a srazil se s dvěma auty. Dálnice u Budějovic stojí

„Kvůli nehodě je zcela uzavřený úsek mezi exitem 136 (Dobrá Voda) a exitem 140 (Roudné) ve směru na Prahu,“ informovali policisté na síti X s tím, že v místě odklání dopravu. Ke střetu tří osobních vozidel došlo podle policistů poté, co jeden z řidičů najel na D3 do protisměru.
Úsek bude neprůjezdný pravděpodobně do 14 hodin. Na místě zasahovali také záchranáři a hasiči. „Zdravotnické operační středisko na místo vyslalo dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci,“ uvedl Václav Burian, mluvčí jihočeských záchranářů.
Následně upřesnil, že měli v péči celkem tři osoby, které byly při vědomí a bez zjevných poranění. „S ohledem na mechanismus nehody kolegové všechny účastníky transportovali dalšímu vyšetření do českobudějovické nemocnice,“ dodal.