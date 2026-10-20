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Řidič najel na D3 v protisměru a srazil se s dvěma auty. Dálnice u Budějovic stojí

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  12:12aktualizováno  12:12
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Řidič bílého vozidla najel do protisměru a srazil se s dalšími auty na dálnici D3 nedaleko Českých Budějovic. (20. října 2026) | foto: Policie ČR

Dálnici D3 ve směru na Prahu zastavila v úterý dopoledne u Českých Budějovic vážná dopravní nehoda. Řidič tam totiž najel se svým vozidlem do protisměru a následně se nedaleko sjezdu u Roudného srazil s dalšími dvěma auty.

„Kvůli nehodě je zcela uzavřený úsek mezi exitem 136 (Dobrá Voda) a exitem 140 (Roudné) ve směru na Prahu,“ informovali policisté na síti X s tím, že v místě odklání dopravu. Ke střetu tří osobních vozidel došlo podle policistů poté, co jeden z řidičů najel na D3 do protisměru.

Řidič osobního vozidla najel do protisměru a srazil se s dalšími auty na dálnici D3 nedaleko Českých Budějovic. (20. října 2026)

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Úsek bude neprůjezdný pravděpodobně do 14 hodin. Na místě zasahovali také záchranáři a hasiči. „Zdravotnické operační středisko na místo vyslalo dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci,“ uvedl Václav Burian, mluvčí jihočeských záchranářů.

Následně upřesnil, že měli v péči celkem tři osoby, které byly při vědomí a bez zjevných poranění. „S ohledem na mechanismus nehody kolegové všechny účastníky transportovali dalšímu vyšetření do českobudějovické nemocnice,“ dodal.

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