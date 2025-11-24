Na D48 kamion narazil do protihlukové zdi, ta popadala. Provoz stojí v obou směrech

Nehoda se stala podle mluvčí frýdecko-místecké policie Kateřiny Kubzové na silnici I/68 v místě, kde se napojuje na D48.
„Došlo k poškození protihlukové stěny, jejíž části padají na dálnici D48. Z tohoto důvodu je tato komunikace v obou směrech uzavřena,“ uvedla.
Není jasné, jak dlouho zůstane dálnice zavřená, ani zda kolize souvisí s počasím v regionu, kde o víkendu napadlo několik centimetrů sněhu. Silnice v Moravskoslezském kraji jsou ale sjízdné.
„Aktuálně neevidujeme zvýšený počet dopravních nehod v našem kraji, silnice jsou s opatrností sjízdné. Apelujeme na řidiče, aby přizpůsobili jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky,“ uvedla Kubzová.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz