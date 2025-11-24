Na D48 kamion narazil do protihlukové zdi, ta popadala. Provoz stojí v obou směrech

Autor: ,
  11:50
Nehoda kamionu zastavila dnes dopoledne provoz v obou směrech dálnice D48 nedaleko Horních Tošanovic na Frýdecko-Místecku. Na místě se tvoří kolony. Kamion poškodil protihlukovou stěnu, jejíž části spadly na dálnici.

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nehoda se stala podle mluvčí frýdecko-místecké policie Kateřiny Kubzové na silnici I/68 v místě, kde se napojuje na D48.

„Došlo k poškození protihlukové stěny, jejíž části padají na dálnici D48. Z tohoto důvodu je tato komunikace v obou směrech uzavřena,“ uvedla.

Není jasné, jak dlouho zůstane dálnice zavřená, ani zda kolize souvisí s počasím v regionu, kde o víkendu napadlo několik centimetrů sněhu. Silnice v Moravskoslezském kraji jsou ale sjízdné.

„Aktuálně neevidujeme zvýšený počet dopravních nehod v našem kraji, silnice jsou s opatrností sjízdné. Apelujeme na řidiče, aby přizpůsobili jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky,“ uvedla Kubzová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.