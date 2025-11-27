Nehoda kamionu a dodávky v kopci u Rokycan zablokovala D5, dva zraněné vyprostili

Nehoda dodávky a kamionu zastavila dnes odpoledne provoz na dálnici D5 za Rokycany ve směru z Prahy na Plzeň. Havárie se stala kolem 16:00, v 17:35 dopravní zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic informovalo, že havarovaná vozidla byla odtažena a provoz je bez omezení. Podle záchranné služby utrpěli zranění dva muži.
Nehoda dodávky a kamionu zablokovala D5, dva lidi museli vyprostit (27. listopadu 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Nehoda se stala před 16. hodinou na 64. kilometru, v kopci za Rokycany. Hasiči podle svého krajského mluvčího Michala Holečka během 14 minut vyprostili z havarovaných aut dva lidi a předali je zdravotnické záchranné službě.

„Dvěma mužům středního věku poskytly naše výjezdové skupiny přednemocniční neodkladnou péči. Po ošetření byli oba ve stabilizovaném stavu transportováni do Fakultní nemocnice Plzeň. Jeden z mužů utrpěl středně těžké poranění dolní končetiny. Druhý účastník dopravní nehody utrpěl středně těžká poranění v oblasti hlavy a břicha,“ upřesnil mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.

Dálnice byla zavřená mezi exity 62 Rokycany a 67 Ejpovice, vytvořila se kolona dlouhá až sedm kilometrů. Okolo 17. hodin se místo zprůjezdnilo odstavným pruhem, za další půlhodinu bez omezení.

