Nehoda kamionu a dodávky v kopci u Rokycan zablokovala D5, dva zraněné vyprostili

Nehoda se stala před 16. hodinou na 64. kilometru, v kopci za Rokycany. Hasiči podle svého krajského mluvčího Michala Holečka během 14 minut vyprostili z havarovaných aut dva lidi a předali je zdravotnické záchranné službě.
„Dvěma mužům středního věku poskytly naše výjezdové skupiny přednemocniční neodkladnou péči. Po ošetření byli oba ve stabilizovaném stavu transportováni do Fakultní nemocnice Plzeň. Jeden z mužů utrpěl středně těžké poranění dolní končetiny. Druhý účastník dopravní nehody utrpěl středně těžká poranění v oblasti hlavy a břicha,“ upřesnil mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.
Dálnice byla zavřená mezi exity 62 Rokycany a 67 Ejpovice, vytvořila se kolona dlouhá až sedm kilometrů. Okolo 17. hodin se místo zprůjezdnilo odstavným pruhem, za další půlhodinu bez omezení.
