Po srážce dodávky se třemi auty je osm zraněných, mezi nimi tři děti

Nehoda se stala krátce před jedenáctou hodinou na silnici vedoucí od Slavkova k dálnici D1. Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška se auta střetla v kopci, okolnosti a příčiny srážky se vyšetřují.

Policie ČR @PolicieCZ JMK - Pro srážku dodávky a tří osobních automobilů je silnice I/50 poblíž Slavkova u Brna neprůjezdná. Na místě vážné dopravní nehody všechny složky IZS včetně vrtulníku záchranářů. Objízdné trasy přes okolní obce. #policiejmk oblíbit odpovědět

Záchranáři ošetřili osm zraněných, mezi nimi i tři děti. „Zranění dětí nebyla vážná, převezli jsme je na pozorování do Dětské nemocnice v Brně. Ženu s podezřením na těžké zranění dopravil vrtulník do Fakultní nemocnice Brno. Dále jsme ošetřili čtyři dospělé s lehkými až středně těžkými zraněními, ty jsme převezli do Vojenské a Úrazové nemocnice v Brně,“ informovala mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Objízdné trasy vedou přes okolní obce. Podle serveru dopravniinfo.cz bude silnice uzavřená do 15 hodin.