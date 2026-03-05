Tragické srážce rychlíku s tahačem v Lutyni předcházela řada chyb, řekla inspekce

Jak Drážní inspekce už několikrát uvedla, vyšetřování bylo velmi náročné. Svědčí o tom i 158 stran obsáhlé závěrečné zprávy.
Zcela novou informací je skutečný počet zraněných cestujících. Dosud se uvádělo číslo dvacet, inspekce však nyní zveřejnila, že se při nehodě zranilo třicet lidí. Výrazně se také zvýšila způsobená škoda. Zatímco dříve se jako předběžně vyčíslená škoda uvádělo zhruba 37 milionů korun, inspekce přidala dalších 30 milionů.
Jako hlavní příčiny nehody zpráva zmiňuje to, že provozovatel vrtné soupravy neměl platné povolení pro jízdu přes tento železniční přejezd. Navíc přejezd byl v roce 2003 rekonstruovaný jinak, než se uvádělo v dokumentaci, což se neodhalilo ani při kolaudaci. Silnice tak měla větší sklon, než se oficiálně uvádělo.
Nutnost pravidelné kontroly přejezdů
„Jízdní souprava nemohla bezpečně celou svou délkou přejet přes předmětný železniční přejezd a pokračovat v jízdě, čemuž předcházela jízda dané jízdní soupravy bez příslušného silničním správním úřadem vydaného Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací,“ sdělila inspekce v závěrečné zprávě.
Ke srážce podle inspekce přispělo i to, že oblouk na silnici vedoucí na železniční přejezd neodpovídal parametru uvedenému v projektové ani stavební dokumentaci při rekonstrukci přejezdu. Chybou tak bylo, že skutečný nevyhovující stav nikdo nezjistil při převzetí rekonstruovaného přejezdu, kolaudaci ani následných kontrolách.
Inspekce také doporučila ministerstvu dopravy, aby patřičným subjektům uložilo provádět kontroly přejezdů. Úřady by se měly zaměřit i na to, zda nejdelší povolené vozidlo opravdu dokáže celou svojí délkou přes přejezd bezpečně přejet.
Drážní úřad by podle inspekce měl vytipovat přejezdy, jejichž parametry se blíží krajním hodnotám, a rovněž prověřit, zda je dlouhé vozidlo bezpečně překoná.
Jedna z prvních dálkových jízd strojvedoucího
Obecní úřad Dolní Lutyně by měl podle inspekce v součinnosti s Farmou Bezdínek, do níž nákladní vůz směřoval, zvážit, zda je silnice vhodná pro nákladní dopravu k farmě.
Tragická nehoda se stala v Dolní Lutyni 24. ledna 2024 v 5:42 hodin v železničním úseku mezi Bohumínem a Dětmarovicemi. V rychlíku jedoucím do Prahy bylo sedm desítek lidí.
Když mladý strojvedoucí, který jel jednu z prvních jízd na vytoužené dlouhé trati, vyjel z oblouku od Karviné na Bohumín, neměl šanci zareagovat na 58 tun těžkou soupravu tahače s vrtnou soupravou, který na přejezdu uvázl.
Těžkotonážní náklad jel k blízké Farmě Bezdínek, kde měla vrtná souprava pracovat na založení základů nové pěstební haly. Jenže na přejezdu ve svahu uvázla a než řidič hydraulicky vozidlo zvedl, přiřítil se rychlík.