Na silnici I/35 u Koclířova, poblíž nehody se tvoří dlouhé kolony.
„Podle prvotních informací se jedná o nehodu osobního a nákladního vozidla, jeden z řidičů střet nepřežil,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká krátce před devátou hodinou.
„Aktuálně mohu potvrdit pouze to, že na místě zasahuje jedna lékařská a jedna záchranářská posádka,“ uvedl mluvčí pardubické záchranné služby Josef Strašík krátce po deváté hodině.
Objízdná trasa vede přes silnici I/34 a svitavský obchvat, ani tam se ale kolony aut příliš neposouvají.