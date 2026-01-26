Střet kamionu a osobáku uzavřel hlavní tah u Svitav, jeden z řidičů zemřel

Autor:
  9:42aktualizováno  9:51
Tragická dopravní nehoda zastavila v pondělí ráno provoz na hlavním tahu I/35 u Svitav směrem na Koclířov. Srazilo se tam osobní auto s kamionem, podle informací policie jeden z řidičů střet nepřežil. Na místě zasahují všechny záchranné složky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Na silnici I/35 u Koclířova, poblíž nehody se tvoří dlouhé kolony.

„Podle prvotních informací se jedná o nehodu osobního a nákladního vozidla, jeden z řidičů střet nepřežil,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká krátce před devátou hodinou.

„Aktuálně mohu potvrdit pouze to, že na místě zasahuje jedna lékařská a jedna záchranářská posádka,“ uvedl mluvčí pardubické záchranné služby Josef Strašík krátce po deváté hodině.

Objízdná trasa vede přes silnici I/34 a svitavský obchvat, ani tam se ale kolony aut příliš neposouvají.

Vstoupit do diskuse
Témata: Svitavy, Koclířov

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.