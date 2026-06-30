Nehoda dvou kamionů částečně uzavřela Pražský okruh u Lochkovského mostu

Autor:
  13:39aktualizováno  13:52
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
19 fotografií
Pražský okruh (D0) ve směru na letiště a dálnici D5 je u Lochkovského mostu částečně neprůjezdný. Důvodem je vážná dopravní nehoda dvou nákladních automobilů. Před místem nehody se tvoří kolona aut.

„Aktuálně zasahujeme u vážné dopravní nehody dvou nákladních automobilů na Pražském okruhu v oblasti Lochkovského mostu. Na místě probíhají záchranné práce, přistál zde také vrtulník LZS. Okruh je ve směru na letiště (k dálnici D5) zcela neprůjezdný,“ uvedla policie na sociální síti X.

„Muž ve věku okolo 55 let utrpěl poranění hlavy a dolních končetin. Byl při vědomí a záchranáři jej letecky transportovali do nemocnice,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.

Policie podle reportéra iDNES.cz zprovoznila po odletu vrtulníku levý jízdní pruh.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.