Nehoda dvou kamionů částečně uzavřela Pražský okruh u Lochkovského mostu

„Aktuálně zasahujeme u vážné dopravní nehody dvou nákladních automobilů na Pražském okruhu v oblasti Lochkovského mostu. Na místě probíhají záchranné práce, přistál zde také vrtulník LZS. Okruh je ve směru na letiště (k dálnici D5) zcela neprůjezdný,“ uvedla policie na sociální síti X.
„Muž ve věku okolo 55 let utrpěl poranění hlavy a dolních končetin. Byl při vědomí a záchranáři jej letecky transportovali do nemocnice,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
Policie podle reportéra iDNES.cz zprovoznila po odletu vrtulníku levý jízdní pruh.