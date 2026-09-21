Hromadná nehoda šesti vozidel ráno uzavřela D5 směrem na Prahu

„Jeden z řidičů narazil do aut stojících v koloně,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Nehoda byla hlášená po sedmé hodině ráno a podle policistů stala na 7,5 kilometru ve směru na Prahu. Na 7,5. km dálnice D5 ve směru na Prahu došlo k hromadné dopravní nehodě několika vozidel. Na místě zasahují složky IZS. Dálnice D5 je v tomto úseku ve směru na Prahu zcela uzavřena,“ uvedli na síti X. V půl deváté bylo místo zprůjezdněno levým jízdním pruhem.
Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové utrpěl jeden člověk lehké zranění.
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