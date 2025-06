Autor: Lidovky.cz , ČTK

7:55 , aktualizováno 7:55

Převrácená cisterna s vápnem přes devět hodin blokovala tah I/16 mezi Jičínem a Novou Pakou. Havarovala v kopci zvaném Babák v pondělí odpoledne. Specializovaná firma se dvěma jeřáby tahač a návěs odstraňovala do úterních 01:30. Osobní auta do té doby jezdila objížďkou, kamiony musely čekat. ČTK to řekla mluvčí policie Martina Jandová.