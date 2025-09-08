Při srážce kamionu s dodávkou na Mostecku zemřel člověk, další je vážně zraněný

Kamion s dodávkou se střetly na hlavním tahu mezi Mostem a Bílinou. Informaci o nehodě dostala policie ve 12:37. K nehodě se sjely všechny záchranné složky. Hasiči museli použít techniku k vyproštění jednoho člověka.
„Jedna osoba po resuscitaci zemřela, druhou s vážnými zraněními transportoval vrtulník Letecké záchranné služby na traumacentrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ informoval mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Patrik Christian Cmorej.
Silnice je kvůli nehodě pro dopravu uzavřena. Objízdné trasy vedou přes okolní obce. Podle serveru dopravniinfo.cz potrvá omezení do 17:50.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz