Nehoda kamionů zavřela Pražský okruh. Pro řidiče letěl vrtulník

Autor: ,
  16:39aktualizováno  17:15
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Dopravní nehoda tří kamionů uzavřela v úterý odpoledne na 77. kilometru Pražský okruh u Dobřejovic na trase Modletice - Ruzyně ve směru na Jesenici. Zraněného řidiče transportoval do nemocnice vrtulník letecké záchranné služby. Směr letiště byl nějakou dobu zcela neprůjezdný, okolo 16. hodiny byl provoz obnoven v levém jízdním pruhu.

Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. „Jde o srážku několika nákladních automobilů. Komunikace na Ruzyň je dočasně uzavřená. Řidiči nebyli pod vlivem alkoholu,“ sdělil redakci iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský. Podle hasičů se střetly tři kamiony.

Na Pražském okruhu mezi Modleticemi a Ruzyní se srazila čtyři nákladní vozidla. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. K nehodě přistává také záchranářský vrtulník (2. června 2026)
Na Pražském okruhu mezi Modleticemi a Ruzyní se srazila čtyři nákladní vozidla. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. K nehodě přistává také záchranářský vrtulník (2. června 2026)
Na Pražském okruhu mezi Modleticemi a Ruzyní se srazila čtyři nákladní vozidla. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. K nehodě přistává také záchranářský vrtulník (2. června 2026)
Na Pražském okruhu mezi Modleticemi a Ruzyní se srazila čtyři nákladní vozidla. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. K nehodě přistává také záchranářský vrtulník (2. června 2026)
Na Pražském okruhu mezi Modleticemi a Ruzyní se srazila čtyři nákladní vozidla. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. K nehodě přistává také záchranářský vrtulník (2. června 2026)
23 fotografií

Jeden z havarovaných kamionů převážel stavební materiál. Z poškozených obalů unikají barvy, hlásil z místa reportér iDNES.cz.

„Jeden z řidičů byl zaklíněný, takže ho museli hasiči vyprostit,“ uvedla mluvčí hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová. Komunikace ve směru na letiště byla v místě nehody přibližně do 16:00 hodin uzavřena. Následně byl zprůjezdněn jeden pruh.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.