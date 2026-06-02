Nehoda kamionů zavřela Pražský okruh. Pro řidiče letěl vrtulník

Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. „Jde o srážku několika nákladních automobilů. Komunikace na Ruzyň je dočasně uzavřená. Řidiči nebyli pod vlivem alkoholu,“ sdělil redakci iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský. Podle hasičů se střetly tři kamiony.
Jeden z havarovaných kamionů převážel stavební materiál. Z poškozených obalů unikají barvy, hlásil z místa reportér iDNES.cz.
„Jeden z řidičů byl zaklíněný, takže ho museli hasiči vyprostit,“ uvedla mluvčí hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová. Komunikace ve směru na letiště byla v místě nehody přibližně do 16:00 hodin uzavřena. Následně byl zprůjezdněn jeden pruh.
