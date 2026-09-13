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Auta se srazila na Karlovarsku. Uzavřená je silnice mezi Bočí a Stráží nad Ohří

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  16:24aktualizováno  16:24
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Nehoda u Boče na Karlovarsku. (13. září 2026) | foto: HZS Karlovarského kraje

Nehoda dvou osobních aut v neděli před 14:30 zcela uzavřela silnici mezi Bočí a Stráží nad Ohří na Karlovarsku. Havárie se obešla bez vážnějších zranění.

Uzavřená je silnice I/13. Objízdná trasa je vedena pouze pro osobní automobily, a to přes Krásný Les a Srní.

Podle mluvčí záchranářů Simony Kratochvílové se při nehodě nikdo vážněji nezranil.

„Policisté u řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, která vyšla negativní,“ řekla mluvčí policistů Kateřina Pešková. Přesnou příčinu nehody na místě zjišťují dopravní policisté.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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