U Zbraslavi se střetl autobus s náklaďákem, doprava kolabovala

„Po osmé hodině ranní jsme přijali na tísňové lince informaci o nehodě autobusu s nákladním vozem. Na místě byli dva lehce zranění, ti jsou již v péči záchranářů,“ uvedla pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Kristýna Zelinková.

„Zatím jsme do nemocnice transportovali muže okolo 60 let s úrazem hlavy, mimo ohrožení života,“ uvedla před 09:30 mluvčí záchranářů Jana Poštová. Později doplnila, že druhým ošetřeným byla přibližně 35letá řidička autobusu, která zůstala po nehodě zaklíněná. Utrpěla rovněž úraz hlavy. „Byla mimo ohrožení života a po zajištění a ošetření převezena do nemocnice k další péči,“ uvedla mluvčí záchranářů.

Hasiči museli vyprostit nabouraná vozidla, most Závodu míru byl přibližně tři hodiny uzavřen.