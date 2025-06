Řidič se autem proboural sousedovi do domu, na vině byla banální indispozice

Při nehodě řidič s osobním vozem prorazil plot, projel zahradou a proboural se do domu. Zranil se šofér i muž, který byl v domě. | foto: Policie ČR

Krátce po půl osmé dvaačtyřicetiletý řidič zaparkoval svou toyotu v garáži domu. Pak ovšem, dle svého vyjádření, dostal křeč do pravé nohy. Prudce sešlápl plynový pedál a z garáže doslova vystřelil.

„Vozidlo přejelo křižovatku, narazilo do oplocení domu, přejelo přes okrasný záhon a zahradu a narazilo do terasy. Od ní se vůz odrazil a narazil do zděného domu,“ popsala nehodu policejní mluvčí Dana Čírtková.

Do obytné části domu se řidič doslova proboural. Ve stěně se sesypalo zdivo, které poranilo manžela majitelky domu. Seděl v pokoji a utrpěl zranění nohou. Na ošetření musel být převezen do nemocnice. Zranění utrpěl rovněž řidič toyoty. I toho záchranáři převezli do havlíčkobrodské nemocnice.

„Při dopravní nehodě došlo k poškození osobního vozidla, oplocení, záhonu, terasy a domu, včetně jeho interiéru,“ vyjmenovala Čírtková. Poškozena odlétajícími troskami byla i dacia zaparkovaná u domu.

Policisté u řidiče osobního vozidla provedli dechovou zkoušku. Její výsledek byl negativní. Celkovou škodu policisté odhadli na téměř jeden milion korun.