Cisterna havarovala po 11.00. Nehoda se obešla bez zranění.
„Situaci na místě monitorujeme, nebezpečí nehrozí,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová a dodala, že žádná látka neuniká. Přečerpávání si zajistil majitel cisterny.
„Došlo k havárii cisterny za dosud nezjištěných příčin na silnici druhé třídy. Silnice je nyní uzavřena a provoz odkláníme mimo ni,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Pavel Truxa. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, která vyšla negativně.
Silnice bude kvůli přečerpávání látky uzavřená několik hodin. Následovat bude vyproštění převráceného vozu.