Na Mělnicku se převrátila cisterna s vysoce hořlavou látkou

Autor: ,
  15:20aktualizováno  15:20
Silnici mezi Veltrusy a Zlosyní na Mělnicku ve středu dopoledne uzavřela nehoda cisterny s látkou pro výrobu plastů. Nikdo se nezranil. Cisterna převážela hořlavý styren, látku náchylnou k prudké reakci. Tu je třeba přečerpat.

Cisterna havarovala po 11.00. Nehoda se obešla bez zranění.

„Situaci na místě monitorujeme, nebezpečí nehrozí,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová a dodala, že žádná látka neuniká. Přečerpávání si zajistil majitel cisterny.

Silnici mezi Veltrusy a Zlosyní na Mělnicku uzavřela nehoda cisterny s látkou pro výrobu plastů. (24. září 2025)
Silnici mezi Veltrusy a Zlosyní na Mělnicku uzavřela nehoda cisterny s látkou pro výrobu plastů. (24. září 2025)
Silnici mezi Veltrusy a Zlosyní na Mělnicku uzavřela nehoda cisterny s látkou pro výrobu plastů. (24. září 2025)
Silnici mezi Veltrusy a Zlosyní na Mělnicku uzavřela nehoda cisterny s látkou pro výrobu plastů. (24. září 2025)
Silnici mezi Veltrusy a Zlosyní na Mělnicku uzavřela nehoda cisterny s látkou pro výrobu plastů. (24. září 2025)
14 fotografií

„Došlo k havárii cisterny za dosud nezjištěných příčin na silnici druhé třídy. Silnice je nyní uzavřena a provoz odkláníme mimo ni,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Pavel Truxa. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, která vyšla negativně.

Silnice bude kvůli přečerpávání látky uzavřená několik hodin. Následovat bude vyproštění převráceného vozu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.