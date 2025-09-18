„Po čelním střetu zůstala řidička zaklíněná pod palubní deskou. Využili jsem hydraulické vyprošťovací zařízení, odstřihli jsme dveře a opatrně jsme ji na páteřní desce dostali ven,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Balážová.
Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikiskové žena utrpěla zlomeninu horní končetiny a další zranění. „Byla převezena na traumacentrum Fakultní nemocnice Olomouc,“ sdělila Mikisková.
„Zraněný muž sám vystoupil z auta. Utrpěl zhmožděninu hrudníku, i on byl převezen na traumacentrum,“ doplnila Mikisková.
Po dobu vyšetřování na místě policisté dopravu odkláněli v Mohelnici na Zábřeh a v opačném směru na Městečko Trnávka.
Další nehoda se stala nedaleko na dálnici D35 poblíž Podolí u Mohelnice, kde došlo ke střetu motorkáře a osobního auta. „Poskytli jsme předlékařskou pomoc a zraněného muže jsme předali posádce vrtulníku Letecké záchranné služby,“ sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová. Muž byl přepraven do Fakultní nemocnice Olomouc.
Mluvčí krajských záchranářů uvedla, že zranění motorkáře nejsou život ohrožující.
Dálnice mezi Olomoucí a Mohelnicí je po krátkodobé jednosměrné uzavírce opět průjezdná v obou směrech.