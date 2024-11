Hlavní tah z Čech na Moravu stojí, při střetu čtyř aut se zranili dva lidé

Nehoda se stala na nedávno rekonstruovaném rovném úseku pod tunelem Hřebeč nedaleko Moravské Třebové.

Havárie si vyžádala zranění dvou lidí. „Na místo vyrazily tři záchranářské posádky. Jednoho účastníka nehody s vážným zraněním jsme odváželi do traumacentra do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Osobu s lehčím zranění jsme odváželi na chirurgii do svitavské nemocnice,“ sdělila mluvčí krajských záchranářů Alena Kisiala.

Příčiny dopravní nehody na frekventovaném tahu jsou předmětem vyšetřování. Podrobnosti policie zatím neuvedla.

„Hlavní tah z Čech na Moravu, silnice I/35 v 187.kilometru, je z důvodu vážné dopravní nehody uzavřen. Objízdná trasa vede přes obec Boršov, na místě dbejte pokynů policistů,“ uvedli policisté na síti X.