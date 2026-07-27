Podle policie řidič nákladního vozu zraněn nebyl. „Následkem střetu zemřel řidič osobního vozidla a jeden ze spolujezdců. Okolnosti nehody vyšetřujeme,“ sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská.
Nehoda se stala u Nedošína při vjezdu do Litomyšle. Vozidla se střetla čelně. Podle zastupující mluvčí záchranářů Adély Prüherové dva lidé na místě zemřeli a zbytek posádky osobního vozu byl dvěma vrtulníky transportován do nemocnice.
„Na místě bylo celkem pět účastníku dopravní nehody. Z posádky osobního vozu utrpěly dvě osoby zranění neslučitelná se životem a další dvě byly letecky transportovány do nemocnice. Vzhledem k okolnostem a závažnosti nehody nebudu prozatím poskytovat žádné další informace,“ řekla Prüherová.
K nehodě vyráželi krátce po půl páté ráno i profesionální hasiči ze Svitav a Litomyšle. „Pomohli jsme záchranné službě s transportem pacientů a provedli protipožární opatření u osobního vozidla. Na místě stále zasahujeme, velení zásahu si převzala policie a kriminální policie,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.