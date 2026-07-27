Dva lidé zemřeli při střetu auta s náklaďákem u Litomyšle. Silnice je zavřená

Autor: , ,
  9:03aktualizováno  9:17
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Dva lidé zemřeli při střetu auta s náklaďákem u Litomyšle. (27. července 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

U Litomyšle na Svitavsku se v půl páté ráno čelně srazil osobní vůz s náklaďákem. Po střetu zemřel řidič auta a jeden ze spolujezdců. Zbylí dva členové posádky osobního auta byli se zraněním transportováni do nemocnice. Silnice I/35 zůstává zavřená, objížďka vede přes Sedliště.

Podle policie řidič nákladního vozu zraněn nebyl. „Následkem střetu zemřel řidič osobního vozidla a jeden ze spolujezdců. Okolnosti nehody vyšetřujeme,“ sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská.

Nehoda se stala u Nedošína při vjezdu do Litomyšle. Vozidla se střetla čelně. Podle zastupující mluvčí záchranářů Adély Prüherové dva lidé na místě zemřeli a zbytek posádky osobního vozu byl dvěma vrtulníky transportován do nemocnice.

„Na místě bylo celkem pět účastníku dopravní nehody. Z posádky osobního vozu utrpěly dvě osoby zranění neslučitelná se životem a další dvě byly letecky transportovány do nemocnice. Vzhledem k okolnostem a závažnosti nehody nebudu prozatím poskytovat žádné další informace,“ řekla Prüherová.

K nehodě vyráželi krátce po půl páté ráno i profesionální hasiči ze Svitav a Litomyšle. „Pomohli jsme záchranné službě s transportem pacientů a provedli protipožární opatření u osobního vozidla. Na místě stále zasahujeme, velení zásahu si převzala policie a kriminální policie,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.