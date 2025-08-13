Při srážce nákladní soupravy a osobního auta na Vysočině zemřela spolujezdkyně

Havárie vozidel se stala v úseku mezi Želetavou a obcí Svojkovice.
„Krátce po poledni jsme přijali oznámení o střetu osobního vozidla s nákladní soupravou. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Nehoda má tragické následky. „Při nehodě utrpěli zranění řidič osobního vozidla a jeho spolujedoucí. Žena vážným zraněním podlehla,“ sdělila mluvčí.
Na místo zamířily hned tři posádky zdravotnických záchranářů. Sanita vyrazila z Telče, na výpomoc byly povolány dva vrtulníky z Českých Budějovic a z Brna.
„Řidič osobního automobilu utrpěl vážná zranění a byl letecky transportován do brněnské nemocnice. Jeho spolujezdkyně svým zraněním na místě podlehla,“ upřesnil mluvčí záchranářů na Vysočině Petr Janáček.
Místo nehody bylo čtyři hodiny neprůjezdné. Ve směru na Znojmo se jezdilo po silnicích nižších tříd přes Starou Říši a Novou Říši. Ve směru na Jihlavu doprava směřovala na Lesnou a Předín.
Provoz se podařilo obnovit po 16. hodině. „Bude zde ale ještě probíhat vyprošťování nákladního vozidla a s tím bude souviset nezbytné omezení provozu,“ doplnila Kroutilová.