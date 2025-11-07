Podle prvních informací se srážka obešla bez zranění, sdělily mluvčí policie Vlasta Suchánková a záchranné služby Nina Nováková.
Nehoda se stala kolem 19:15. Původní zprávy hovořily o čtyřech havarovaných vozech. „Na potvrzení je ale ještě brzo. Budeme to teprve upřesňovat,“ řekla před 19:45 Suchánková.
„Zatím nemám potvrzeno, nicméně podle hlášení to vypadá, že to bude spíše bez zranění,“ dodala Nováková.
Řidiči mohou z dálnice sjet na pátém kilometru přes sjezd na Rudnou, zpět se pak mohou vrátit na prvním kilometru u Třebonic.
