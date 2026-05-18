Tragédie u Chebu. Kamionu se při střetu s dodávkou odtrhla kabina, jeden mrtvý

Autor:
  9:35aktualizováno  9:35
U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická dopravní nehoda. Podle prvotních informací se tam střetl kamion s dodávkou. Kabina kamionu se při nehodě odtrhla, uvedli hasiči. Jeden člověk zemřel. Silnice z Chebu k hraničnímu přechodu Pomezí nad Ohří je v místě nehody uzavřena.

Vážná dopravní nehoda se stala nedaleko Chebu u Cetnova. Srazila se tu dodávka s kamionem. | foto: Policie ČR

Podle hasičů se nehoda stala po 8:30 na 163. kilometru silnici číslo 6. Po srážce s dodávkou byl kamion převrácený a kabina se mu odtrhla. Řidič zůstal v kabině.

Nehodu potvrdili bez bližších informací také policisté. „Po dopravní nehodě poblíž Chebu, konkrétně u Cetnova, došlo k tragické dopravní nehodě. Po nehodě svým zraněním na místě podlehl řidič vozidla. Pozemní komunikace je v současné době zcela uzavřena. Přesná příčina a okolnosti této nehody jsou v šetření,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Podle serveru dopravniinfo.cz mají omezení trvat do 11:40.

Témata: Cheb, havárie, silnice

