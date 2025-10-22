Na Plzeňsku se střetl vlak s autem na přejezdu, trať do Mnichova stála

Autor: ,
  20:53aktualizováno  20:53
Jeden lidský život si dnes odpoledne vyžádala srážka osobního auta s osobním vlakem na železničním přejezdu u Hradce u Stodu na jižním Plzeňsku. Při nehodě zemřel řidič osobního auta, řekla policejní mluvčí Dagmar Mifková.

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Provoz na hlavní železniční trati z Plzně na Domažlice a Mnichov několik hodin stál, před 19:00 byl obnoven, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.

Podle webu Českých drah se omezení dotklo vlaků v dálkové i regionální přepravě, dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu mezi Stodem a Holýšovem.

Mifková řekla, že nehoda se stala na nechráněném železničním přejezdu. „Při střetu vlaku s osobním vozidlem došlo k úmrtí řidiče osobního vozu. Na místo byli vysláni kriminalisté a koronerka. Kriminalisté zjišťují veškeré okolnosti této události,“ doplnila později.

Zhruba 90 cestujících z vlaku bylo bez zranění, uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Asi 50 cestujících odvezly hasičské evakuační autobusy na hlavní nádraží v Plzni, doplnil.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.