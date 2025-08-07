Komplikace před Prahou. Na D1 se po nehodě kamionů vysypaly přepravky s pivem

  15:02
Ve čtvrtek před dvanáctou hodinou došlo na 3,5. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy k dopravní nehodě dvou kamionů. Z jednoho z nich následně vypadaly přepravky s pivem, lahve se rozkutálely po dálnici. Z druhého zase masivně unikaly provozní kapaliny, jak informoval iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina. Provoz je veden jedním pruhem, kolona je dlouhá několik kilometrů.

K nehodě dvou nákladních automobilů došlo před sjezdem na pražské části Háje a Opatov. „Z jednoho vozu došlo k úniku pohonných hmot, který byl za nás zasypán,“ uvedl mluvčí hasičů Vojtěch Sosna. „Na jejich zasypaní jsme spotřebovali 150 kg sorbentu,“ napsali hasiči na síti X.

Z druhého kamionu se zase vysypal náklad. Na silnici vypadaly přepravky s lahvemi piva. Mnoho z nich se rozkutálelo či rozbilo. Hasiči následně střepy odklidili.

Okolnosti nehody na místě vyšetřovali policisté „V současné chvíli je provoz veden jedním pruhem,“ sdělil před 13. hodinou policejní mluvčí Richard Hrdina.

Podle informací iDNES.cz za nehodu mohl kamion, který nakonec skončil vepředu. Po nárazu do nákladního vozidla s přepravkami piva zřejmě vozidlo objel.

K zprůjezdnění ostatních jízdních pruhů se nyní čeká na odtažení poškozených vozidel. Dorazil také čisticí vůz. Mluvčí hasičů dříve uvedl, že místo bude předáno Technické správě komunikací (TSK). Havárie se obešla bez zranění.

