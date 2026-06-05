Nehoda se stala ve čtvrt na deset ráno na přejezdu bez závor opatřeném pouze výstražným křížem. Kamion podle dostupných fotografií zřejmě převážel zásilku papíru.
„Ve vlaku cestovalo 26 osob včetně vlakového personálu. Hasiči po příjezdu zajistili místo zásahu a provedli protipožární opatření,“ uvedla mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.
„Nehoda měla celkem 27 účastníků, z toho nakonec bylo ošetřeno a transportováno do nemocnic osm. Čtyři do prostějovské, zbylí do Olomouce do vojenské a fakultní nemocnice. Všichni měli lehká zranění v podobě oděrek, zhmožděnin a podobně,“ doplnila mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.
Nakonec tak podle ní byla odvolána letecká záchranná služba, po prvotním ohlášení nehody na místo zamířily kvůli potenciálním vážným následkům hned dva vrtulníky. Zasahovalo pět posádek záchranky.
Na přejezd se vjíždí po sjezdu z rušné silnice
Místo je pro řidiče záludné, neboť při jízdě směrem na Smržice auta vjíždí na přejezd téměř ihned po sjetí z rušné silnice spojující Prostějov s Kostelcem. Na rozhlédnutí je tak jen velmi málo času. Silnice a koleje se navíc nekříží kolmo, ale v úhlu, což šoférům zhoršuje hlavně výhled doprava. Právě z tohoto směru vlak přijel.
Silnice ve směru na Smržice je v tuto chvíli uzavřená. „Dechové zkoušky u řidiče kamionu i strojvedoucího byly negativní. V současné době probíhá na místě šetření a zjišťujeme okolnosti, za jakých k nehodě došlo,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Provoz je zastaven rovněž na železniční trati, cestující vozí náhradní autobusová doprava. „Hnací jednotka osobního vlaku vykolejila. Po zadokumentování nehody ze strany Drážní inspekce a Policie ČR budou hasiči odstraňovat následky této mimořádné události,“ uvedl po půl jedenácté mluvčí hasičského sboru Správy železnic Martin Kavka.
Místo bude uzavřené delší dobu, neboť po dokončení dokumentování nehody bylo nutné odtáhnout poničený kamion a nakolejit přední vůz vlakové soupravy. Druhá zmíněná akce byla podle Kavky dokončena před 16. hodinou. Předběžný odhad obnovení vlakové i automobilové dopravy byl stanoven až na sobotní ráno nebo dopoledne.
Škoda je předběžně vyčíslena na 8,4 milionu korun. „Na vlaku činí 7,3 milionu, na trati 400 tisíc a na automobilu 700 tisíc. Na místě mimořádné události šetří příčiny a okolnosti jejího vzniku tři inspektoři,“ informoval za Drážní inspekci její generální inspektor Jan Kučera.