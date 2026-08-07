Trať mezi Prahou a Berounem stojí, vlak se srazil s autem. Zraněné jsou i děti

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  18:16aktualizováno  19:47
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ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený, v Řevnicích u Prahy se dnes v podvečer na přejezdu srazilo auto s vlakem. Tři lidé včetně dvou dětí jsou lehce zranění.

Osobní auto se s vlakem srazilo po 17:00. „Provoz v úseku Dobřichovice - Řevnice je zastaven,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Cestující vozí kyvadlová náhradní autobusová doprava.

Kolem 19:40 byl provoz částečně obnoven po jedné koleji. Vlaky zde musí projíždět omezenou rychlostí.

„Tři zraněné středočeští záchranáři přepravili do pražské nemocnice Motol, řekl mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant.

Dechová zkouška byla jak u řidičky osobního auta, tak u strojvůdce negativní, uvedl mluvčí středočeské police Pavel Truxa.

Kolem 17:00 se stala další nehoda v úseku Unhošť - Kladno, kde se taktéž střetl vlak s osobním automobilem na přejezdu. Provoz byl kolem půl osmé večer obnoven.

Mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant uvedl, že žádná zranění s nehodou v Přítočnu neevidují. Pouze prohlédli cestující ve vlaku.

Ohledně osobního automobilu není aktuálně známých mnoho informací, protože vůz z místa nehody ujel.

V ani jednom případě srážka nezapříčinila vykolejení vlaku.

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Témata: Beroun, Praha, Řevnice

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