Na železničním koridoru u Přerova srazil vlak člověka, nehoda zastavila provoz

Nehoda se na železničním koridoru mezi Přerovem a Prosenicemi stala krátce po 17:00. Vlak srazil muže, který se nedaleko přerovského nádraží pohyboval v kolejišti.
„Při nehodě byl zraněn muž, kterému byla ihned poskytnuta zdravotnická pomoc. V osobním vlaku cestovalo 39 osob a žádná z nich nebyla zraněna. Strojvedoucí nebyl pod vlivem alkoholu. Příčinu a okolnosti nehody šetříme,“ řekl policejní mluvčí Libor Hejtman.
Kolem Přerova vede železniční koridor z Prahy na Ostravu, na který se v Dluhonicích a Prosenicích napojuje hlavní trať z Břeclavi, která vede přes Přerov. Nejprve byla jedna kolej zprovozněna mezi Přerovem a Prosenicemi. Následně začaly vlaky jezdit po jedné koleji i v úseku mezi Přerovem a Brodkem, který vede přes Dluhonice.
Do té doby tam náhradní přepravu cestujících místo osobních vlaků zajišťovaly autobusy. České dráhy na svém webu v 20:30 ohlásily, že je trasa už v plném provozu.