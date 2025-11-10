Na železničním koridoru u Přerova srazil vlak člověka, nehoda zastavila provoz

  19:38aktualizováno  20:37
Na železničním koridoru mezi Přerovem a nedalekými Prosenicemi srazil v pondělí odpoledne osobní vlak muže. Při nehodě se zranil, postarali se o něj zdravotníci. Kvůli incidentu byl v úseku zastaven provoz vlaků, v 19:00 začaly jezdit po jedné koleji, čímž částečně snižovaly zpoždění. Podle webu Českých drah k ukončení všech opatření došlo v 20:30.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Lukáš BíbaMAFRA

Nehoda se na železničním koridoru mezi Přerovem a Prosenicemi stala krátce po 17:00. Vlak srazil muže, který se nedaleko přerovského nádraží pohyboval v kolejišti.

„Při nehodě byl zraněn muž, kterému byla ihned poskytnuta zdravotnická pomoc. V osobním vlaku cestovalo 39 osob a žádná z nich nebyla zraněna. Strojvedoucí nebyl pod vlivem alkoholu. Příčinu a okolnosti nehody šetříme,“ řekl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Kolem Přerova vede železniční koridor z Prahy na Ostravu, na který se v Dluhonicích a Prosenicích napojuje hlavní trať z Břeclavi, která vede přes Přerov. Nejprve byla jedna kolej zprovozněna mezi Přerovem a Prosenicemi. Následně začaly vlaky jezdit po jedné koleji i v úseku mezi Přerovem a Brodkem, který vede přes Dluhonice.

Do té doby tam náhradní přepravu cestujících místo osobních vlaků zajišťovaly autobusy. České dráhy na svém webu v 20:30 ohlásily, že je trasa už v plném provozu.

