Vlak na Blanensku srazil dva lidi. Jeden střet nepřežil, nehodu vyšetřuje policie

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  18:41aktualizováno  18:51
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Rychlík u železničního přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku srazil v úterý odpoledne dva lidi pohybující se v kolejišti. Jeden z nich střet nepřežil, druhý skončil v nemocnici se středně těžkým zraněním. Policie zjišťuje totožnost oběti a vyšetřuje okolnosti neštěstí, řekli mluvčí policie Petra Hrůzová a záchranářů Lukáš Dvořáček. Doprava je na trati přerušená.

Nehoda na trati 260 se stala v úseku Blansko – Skalice nad Svitavou kolem 17:20. „Naše operační středisko k události vyslalo čtyři posádky včetně vrtulníku. Jedna osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem, zemřela ještě před naším příjezdem, druhou jsme po ošetření transportovali do nemocnice v Boskovicích se středně těžkým zraněním,“ uvedl Dvořáček.

České dráhy v úseku zavedly podle svého webu náhradní autobusovou dopravu, týká se několika osobních vlaků a jednoho spěšného.

Opatření by se ale mohlo dotknout dalších vlaků včetně několika rychlíků. Jeden mezinárodní expres jede odklonem přes Havlíčkův Brod. Odhadují, že by opatření mohlo skončit v 20:00.

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