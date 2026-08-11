Vlak na Blanensku srazil dva lidi. Jeden střet nepřežil, nehodu vyšetřuje policie

Nehoda na trati 260 se stala v úseku Blansko – Skalice nad Svitavou kolem 17:20. „Naše operační středisko k události vyslalo čtyři posádky včetně vrtulníku. Jedna osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem, zemřela ještě před naším příjezdem, druhou jsme po ošetření transportovali do nemocnice v Boskovicích se středně těžkým zraněním,“ uvedl Dvořáček.
České dráhy v úseku zavedly podle svého webu náhradní autobusovou dopravu, týká se několika osobních vlaků a jednoho spěšného.
Opatření by se ale mohlo dotknout dalších vlaků včetně několika rychlíků. Jeden mezinárodní expres jede odklonem přes Havlíčkův Brod. Odhadují, že by opatření mohlo skončit v 20:00.