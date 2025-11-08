Tragická nehoda se stala po poledni mezi stanicemi Stéblová a Čeperka.
„Sražený člověk na místě zemřel. Policisté na místě zjišťují veškeré okolnosti události,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.
Ve čtvrt na tři se podařilo obnovit provoz po jedné z kolejí, plně zprovoznit trať se podle odhadů podaří po 15. hodině.
Cestující z odřeknutých vlaků přepravily mezi krajskými městy autobusy náhradní dopravy, uvedly České dráhy na webu.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz