Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové srazil vlak člověka. Koridor stál

  14:30aktualizováno  14:30
Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila v sobotu po poledni provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Po více než dvou hodinách se podařilo obnovit provoz po jedné z kolejí. Chodec střet nepřežil.
Tragická nehoda se stala po poledni mezi stanicemi Stéblová a Čeperka.

„Sražený člověk na místě zemřel. Policisté na místě zjišťují veškeré okolnosti události,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Ve čtvrt na tři se podařilo obnovit provoz po jedné z kolejí, plně zprovoznit trať se podle odhadů podaří po 15. hodině.

Cestující z odřeknutých vlaků přepravily mezi krajskými městy autobusy náhradní dopravy, uvedly České dráhy na webu.

