Provoz mezi Ústím nad Labem a Děčínem zastavila tragická nehoda. Vlak srazil člověka

V Ústí nad Labem v neděli dopoledne srazil osobní vlak člověka, který na místě zemřel. Ve vlaku jelo 21 cestujících. Řekl to mluvčí krajských hasičů Lukáš Faják. Provoz na trati mezi Ústím a Děčínem se zastavil. Případ řeší policie.

Událost se stala těsně před 10:00 ve čtvrti Krásné Březno. „Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem, případ jsme předali koronerovi a policii,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Ve vlaku jelo 21 cestujících a dva lidé z obsluhy vlaku. Hasiči evakuovali 11 lidí.

S obnovením provozu se čeká na ukončení vyšetřování policie na místě. Náhradní autobusovou dopravu se podle informací Českých drah nepodařilo zajistit.

