Vojáci zranění po pádu vrtulníku v Náměšti jsou stabilizovaní

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  10:06
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Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou u nehody vrtulníku Venom, který havaroval s pěti vojáky na palubě. (23. července 2026) | foto: ČTK

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Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...
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Po čtvrteční nehodě vojenského letounu Venom v Náměšti nad Oslavou jsou čtyři vojáci ve stabilizovaném stavu. Jedna členka české armády při pádu vrtulníku zemřela. Příčiny havárie vyšetřuje ministerstvo obrany společně s Vojenskou policií. Armáda v reakci na událost pozastavila až do ukončení vyšetřování provoz všech strojů Venom a Viper.

O aktuálním zdravotním stavu čtyř vojáků informovala Armáda ČR. Podle jejích informací jsou všichni při vědomí ve stabilizovaném stavu mimo bezprostřední ohrožení života. „Nadále jim i jejich rodinám poskytujeme maximální podporu,“ uvedla armáda na sociální síti X.

Havárie se stala ve čtvrtečních odpoledních hodinách ke konci běžného cvičného letu. Vrtulník se zřítil při přistání asi z výšky 50 metrů nad terénem, uvedl vrchní velitel vzdušných sil Petr Tománek.

Okolnosti a příčiny tragédie již na místě havárie začaly šetřit kompetentní orgány ministerstva obrany společně s Vojenskou policií. Vyšetřovatelé prověřují jak možnost technické závady, tak případné pochybení lidského faktoru. Jak dlouho bude pátrání po příčinách nehody trvat, není jasné. „Bude to důsledně vyšetřeno a nic se nebude zakrývat,“ slíbil však generál Miroslav Hlaváč.

Po nehodě byli dva těžce zranění vojáci transportováni do Fakultní nemocnice Brno, další do Nemocnice u sv. Anny a čtvrtý do Jihlavy. Záchranáři na místě ošetřili celkem sedm lidí, tři z nich se nadýchali kouře.

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