„Nemám hlášené, že by ujetí vagonu způsobilo nějaké škody. Vagon zůstal po zastavení na kolejích,“ uvedl Martin Kavka, mluvčí Správy železnic pro mimořádné události. Správce nicméně vyšetřuje, co bylo příčinou této nehody.
„Oznámení o vagonu, který se samovolně pohyboval mezi Mariánskými Lázněmi a Planou, jsme dostali krátce před 13. hodinou,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Případem se zabývají mariánskolázeňští policisté.
Vagon železničáři zastavili v Plané u Mariánských Lázní zarážkou. „Před zastavením projel návěstidlem. Dopravu na trati z Chebu do Plzně jsme obnovili ve 13:27 po čtyřicetiminutovém omezení,“ konstatoval Kavka.
Podobné nehody mohou mít tragické následky. Letos v červnu uplynulo 30 let od nehody, kdy v Krouně na Hlinecku zahynulo 19 lidí poté, co se osobní vlak srazil se čtyřmi vagony řítícími se v protisměru. Z osobního vlaku přežili jen čtyři lidé.
Za neštěstí byli potrestáni dva železničáři, kteří dostali u soudu nepodmíněné tresty v trvání šesti a půl a pěti let vězení. U jednoho z nich bylo ten den dokonce prokázáno požití alkoholu. Oba také nesměli na dráze několik let pracovat. V březnu 1997 pak Krajský soud v Hradci Králové zvýšil bývalému vlakvedoucímu trest na osm let odnětí svobody.