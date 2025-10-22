V Nehvizdech hoří průmyslová hala, třetí stupeň poplachu. Kouř je cítit i v Praze

Autor: ,
  15:14aktualizováno  15:51
Středočeští a pražští hasiči zasahují u požáru haly v Nehvizdech v okrese Praha-východ. Objekt o velikosti přibližně 50 krát 40 metrů hoří v plném rozsahu. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu a chrání okolní objekty.

„Hoří soustava tří hal, požár se daří držet uvnitř objektů. V halách je uskladněno nářadí, autodoplňky,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová. Obyvatelům v okolí doporučili nevětrat. Na místě zasahuje přibližně 25 jednotek hasičů.

Požár byl ohlášen krátce po 13:30. „Hasiči hasí z výškové techniky z několika stran haly, protože se jim to nedaří dostat pod kontrolu, a v blízkosti jsou další objekty, které je třeba chránit,“ dodala Sýkora Fliegerová.

„Na místě nebylo nutné evakuovat obyvatele a nikdo neutrpěl žádné zranění,“ uvedla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

V Nehvizdech hoří průmyslová hala, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ( 22. října 2025)
V Nehvizdech hoří průmyslová hala, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ( 22. října 2025)
V Nehvizdech hoří průmyslová hala, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ( 22. října 2025)
V Nehvizdech hoří průmyslová hala, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ( 22. října 2025)
V Nehvizdech hoří průmyslová hala, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ( 22. října 2025)
16 fotografií

„Slyšeli jsme obrovskou ránu a pak se začal valit dým,“ popisují obyvatelé Nehvizd na sociálních sítích. Podle dostupných informací hoří ve firmě Compass, která prodává autodoplňky a nářadí. Kouř je vidět i z okolních obcí, například ze Zeleneče nebo Jiren. Štiplavý dým ve vzduchu hlásí třeba i z pražských Klánovic.

Kvůli zásahu se zastavila doprava přes obec. Autobusové linky 343, 354, 398, 655, 662 jsou vedeny odklonem, nabírají tak zpoždění. Školní linka 677 je mimo provoz, informoval provozovatel PID.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.