„Hoří soustava tří hal, požár se daří držet uvnitř objektů. V halách je uskladněno nářadí, autodoplňky,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová. Obyvatelům v okolí doporučili nevětrat. Na místě zasahuje přibližně 25 jednotek hasičů.
Požár byl ohlášen krátce po 13:30. „Hasiči hasí z výškové techniky z několika stran haly, protože se jim to nedaří dostat pod kontrolu, a v blízkosti jsou další objekty, které je třeba chránit,“ dodala Sýkora Fliegerová.
„Na místě nebylo nutné evakuovat obyvatele a nikdo neutrpěl žádné zranění,“ uvedla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
„Slyšeli jsme obrovskou ránu a pak se začal valit dým,“ popisují obyvatelé Nehvizd na sociálních sítích. Podle dostupných informací hoří ve firmě Compass, která prodává autodoplňky a nářadí. Kouř je vidět i z okolních obcí, například ze Zeleneče nebo Jiren. Štiplavý dým ve vzduchu hlásí třeba i z pražských Klánovic.
Kvůli zásahu se zastavila doprava přes obec. Autobusové linky 343, 354, 398, 655, 662 jsou vedeny odklonem, nabírají tak zpoždění. Školní linka 677 je mimo provoz, informoval provozovatel PID.