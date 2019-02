Nejdřív skončila organizace konkurenta Volného. Teď Okamura zrušil buňku SPD na Královéhradecku

Hradec Králové Předsednictvo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) zrušilo k 17. lednu regionální klub SPD v Královéhradeckém kraji. Zrušení licence v kraji iniciovat poslanec hnutí a bývalý předseda krajské organizace Zdeněk Podal, zdůvodnil to neúspěchem v komunálních volbách. Ve středu na to upozornil server iRozhlas. Podal informaci potvrdil.

Minulý týden předsednictvo hnutí zrušilo buňku v Moravskoslezském kraji vedenou poslancem Lubomírem Volným. Důvodem bylo podle vedení SPD porušování stanov a krácení demokratických práv členů. Volný Deníku N řekl, že rozhodnutí předsednictva napadne u orgánů hnutí.



Poslanec Podal ve středu řekl, že dočasným vedením obnovené krajské organizace v Královéhradeckém kraji předsednictvo pověřilo Reného Salaye a neúspěšnou kandidátku do Senátu na Náchodsku Andreu Pajgerovou, a to do celorepublikové konference hnutí, která se uskuteční nejpozději v červnu.

„Část reprezentace kraje nedokázala přijmout osobní odpovědnost. Odstoupil jsem z vedení kraje jako první, nicméně jako jediný. Měli jsme nejhorší výsledek z celé republiky, nezískali jsme ani jednoho zastupitele. Je proto naprosto legitimní si říci, nevyšlo to, dejme šanci dalším. Protože to někteří neakceptovali, tak se situace vyřešila tímto způsobem,“ uvedl Podal. V Královéhradeckém kraji byly navíc zrušeny kluby SPD v Jičíně, Hradci Králové a Trutnově.

Podal uvedl, že zrušení krajské buňky a její znovuobnovení je způsobem, jak už znovu některé členy do hnutí nepřijmout. Podle něj jde hlavně o bývalého prvního místopředsedu krajské organizace Petra Vrzáně, který byl v komunálních volbách jedničkou SPD v Hradci Králové, a donedávna druhou krajskou místopředsedkyni Luďku Tomešovou, která kandidovala v Trutnově. „Škoda, že tu situaci nevyhodnotili sami,“ sdělil Podal.

Podle něj se už počet nově zaregistrovaných blíží počtu členů hnutí v kraji před zrušením. „V současnosti jsou přijímáni členové zpět, nic zásadního se neděje, jen dojde k přeskládání stavebních kostek, tak aby to fungovalo v příštích volbách,“ uvedl Podal.

Ze stanov hnutí vyplývá, že když zanikne regionální klub, rozhodne předsednictvo do 60 dnů o vzniku nového.

Obecní volby v Královéhradeckém kraji loni v říjnu vyhrála na počet získaných mandátů z politických stran KDU-ČSL, která získala 119 křesel v zastupitelstvech. Lidovci skončili na prvním místě i přesto, že 21 křesel proti volbám před čtyřmi lety ztratili. Druhá skončila ODS, která si polepšila o devět křesel a získala 106 mandátů. ČSSD a KSČM ztratily zhruba polovinu křesel. Nejvíce mandátů, celkem 3255, získali tradičně nezávislí kandidáti a jejich sdružení.