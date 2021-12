‚Nejdříve musíme nashromáždit děti.‘ Proč se zpožďuje dlouho očekávaná vakcinace pětiletých

Očkovacích míst, kam by si pro vakcínu proti covidu mohly přijít děti od pěti do 11 let, je zatím zhruba 50, jak uvedl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). V Libereckém kraji přitom podle oficiální mapy není ani jedno. A ani ta místa, kde se děti očkují, pro ně nemají dveře otevřené každý den. Většinou jen jeden nebo dva dny v týdnu. Na místě totiž musí být pediatr.