Nejedlý prý v Rusku nebude řešit vládní agendu. Podle Petříčka se má setkat s Putinovými zástupci

Praha Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) byl ubezpečen, že prezidentův poradce Martin Nejedlý v Rusku nebude řešit otázky spadající do působnosti vlády, včetně mezivládních konzultací. Nejedlý do Moskvy odletěl ve čtvrtek. Petříček má o informace o tom, že se má poradce setkat se zástupci administrativy ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Mám zatím pouze informace, že se má setkat se zástupci administrativy prezidenta Putina, že předmětem jednání má být agenda prezidenta a že se bude pravděpodobně řešit příprava setkání na prezidentské úrovni. Byl jsem ubezpečen, že nebudou řešeny otázky spadající do působnosti vlády, včetně mezivládních konzultací,“ uvedl Petříček. Totožný účel cesty ve čtvrtek popsal serverům Respekt a Aktuálně.cz Nejedlý.



Ve čtvrtek Petříček napsal, že předpokládá, že bude informován o obsahu cesty. „Jsme toho názoru, že diplomatické a zahraničněpolitické záležitosti by neměly být mezi Hradem a vládou komunikovány právě prostřednictvím médií. Proto volíme komunikační zdrženlivost,“ uvedl v pátek mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Návštěvu podle serverů zajišťovala ruská vicepremiérka. Nejedlý zmíněným médiím dříve řekl, že v Rusku nehodlá jednat o tendru na stavbu jaderného bloku v Dukovanech. Podle dostupných informací je mezi možnými uchazeči ruská firma Rosatom. Servery uvedly, že Nejedlý se už před třemi lety tajně setkal s šéfem Rosatomu Alexejem Lichačovem.

Zmocněnec pro konzultace s Ruskem Rudolf Jindrák odmítl, že by Nejedlý převzal jeho roli. Poradce také popřel, že by se jednání účastnil i vedoucí Kanceláře prezidenta republiky (KPR) Vratislav Mynář. O cestě podle médií nemělo informace ani české velvyslanectví v Moskvě.

Pirátský poslanec Jan Lipavský vyzval Petříčka, aby Nejedlému odebral diplomatický pas. Podle ministra by to bylo možné pouze v případě, že by Nejedlý buď skončil ve funkci hradního poradce, nebo s pasem spáchal trestný čin nebo přečin. Diplomatický pas by měl být využíván pouze k pracovním účelům spojeným s výkonem funkce, kvůli níž byl vystaven, uvedl Petříček.