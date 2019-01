‚Nejezděte do hor.‘ Kvůli sněžení jsou uzavřeny všechny silnice do Božího Daru

KARLOVY VARY Kvůli neustávajícímu sněžení a silnému větru jsou do odvolání uzavřeny všechny silnice do Božího Daru na Karlovarsku, včetně silnice I/25 z Jáchymova na Boží Dar a hraničního přechodu do Německa. Ve středu to sdělil starosta Božího Daru Jan Horník. Podle něj by řidiči měli situaci respektovat a do hor by neměli nejezdit.

„Město Boží Dar urgentně žádá všechny motoristy, aby toto vzali na vědomí a svou cestu odložili. Podle předpovědi ČHMÚ může tento stav trvat až do středeční půlnoci,“ uvedl starosta.



Špatné povětrností podmínky zkomplikovaly situaci v okolí Božího Daru i v úterý, kdy policie kvůli tomu uzavřela cestu do města z Jáchymova i z Božího Daru od kruhového objezdu směrem na Neklid a Klínovec.

Ve středu se sněžení v Karlovarském kraji rozšířilo i do nižších poloh a jejich vlivem se zhoršila na řadě míst i viditelnost. Extrémně špatné podmínky přetrvávají ve vyšších polohách Krušných hor, kde hrozí také sněhové závěje. Silnice v horách jsou zapadané sněhem a jejich údržba je velice obtížná. Už ves tředu ráno policie proto nedoporučovala řidičům vyjíždět z Božího Daru k hraničnímu přechodu Oberwiesenthal ani jinam dál do hor.

Na horách podle meteorologů může ve středu nárazový vítr dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině.