První nakažená koronavirem na území Česka. Nejezděte do Itálie, vyzval Babiš občany

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) po pátečním jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou vyzval Čechy, aby kvůli koronaviru nejezdili nikam do Itálie. Lidé, kteří se odtud budou vracet, mají zůstat dva týdny doma. O změně postoje k návštěvám Itálie informoval krátce před společným jednáním s hejtmany na twitteru. Pacientka v ústecké nemocnici je podle krajské hygieničky první, kdo se nakazil novým koronavirem na území Česka. Bylo to od syna, co přijel z Itálie.

Babiš také požádal zaměstnavatele, aby zaměstnancům, kteří mají zůstat doma dva týdny po návratu z Itálie, umožnili pracovat na dálku. „Toto preventivní opatření je nezbytné, abychom se vyhnuli nekontrolovanému šíření koronaviru v České republice. Za chvíli budeme informovat hejtmany i primátora Prahy,“ uvedl Babiš. Zaměstnavatelé by se podle předsedy vlády měli k situaci postavit čelem a uznat zaměstnancům překážku v práci, dát jim plnou mzdu a umožnit jim pracovat z domu, pokud je to možné. Koronavirus může zabít až 280 000 Němců, tvrdí uznávaný expert. Není to ale jen o výpočtu „Samozřejmě budeme řešit ekonomické dopady, ale teď je maximální priorita zdraví našich občanů a zamezení šíření koronaviru,“ uvedl. Stát dosud doporučoval českým občanům necestovat do čtyř italských regionů, dokud se nevyřeší tamní situace s rozšířením koronaviru. Jde o regiony Lombardie, Veneto (Benátsko), Emilia Romagna a Piemont. Podle čtvrtečních údajů se v Itálii prokázala nákaza u 3858 lidí, zemřelo 148 lidí.

Andrej Babiš (Twitter) @AndrejBabis Právě jsme s epidemiologem Romanem Prymulou vyhodnotili vývoj epidemie koronaviru v Itálii. Mezidenní nárůst o 769 nových případů a úmrtí o 41 případů. Vyzýváme všechny občany ČR, aby nejezdili KAMKOLIV na území Itálie. A ty, kteří se vrací, aby po návratu zůstali 14 dní doma. 9 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit Od čtvrtka platí kvůli koronaviru zákaz ministerstva zdravotnictví pro přímé lety do severní Itálie a Jižní Koreje. Letecké společnosti ČSA, Ryanair a easyJet proto zrušily pro příštích 14 dní zhruba 70 letů mezi ČR a pěti severoitalskými městy. Už dříve vláda zastavila na dobu neurčitou přímé lety do Číny. U téměř všech zatím prokázaných českých případů hygienici mluví o přenosu z Itálie, kam Češi jezdí často lyžovat. Zatímco pražským dětem a žákům části okresů už jarní prázdniny skončily, měli by se o víkendu vracet z prázdnin lidé z okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice a Nový Jičín. Poslední prázdninový turnus začíná v pondělí a platí pro okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod a Bruntál.