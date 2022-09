Manuál pro komunální volby: místo kroužkování se křížkuje a volič nemá jen jeden hlas

Chcete se zúčastnit voleb do Senátu, ale nebudete poblíž své volební místnosti? Vyřiďte si voličský průkaz, pátek je poslední den, kdy si o něj lze zažádat písemně – a to jak v listinné, tak digitální podobě pomocí datové schránky. Pokud to ale nestihnete, nezoufejte, můžete si o něj stále požádat osobně, a to do dvou dnů přede dnem voleb.

Pozor si ale musíte dát na to, že odvolit s tím, že předložíte průkaz, můžete v případě senátních voleb jen ve volební místnosti, která se nachází v obvodu, ve kterém je volič přihlášen k trvalému pobytu. Nelze tedy s průkazem volit v jakékoliv volební místnosti, jak tomu je například v případě parlamentních voleb. Výjimku mají pouze Češi žijící v zahraničí, kterým voličský průkaz vydal zastupitelský úřad. Ti mohou hlasovat v kterémkoli volebním obvodu na území České republiky, kde jsou volby vyhlášeny.

Člověk má tolik hlasů, kolik je zastupitelů

Co se týče komunálních voleb, v nich voličské průkazy neplatí. „Je to logické, každý má volit v té obci, ve které má bydliště. Nemůžete ovlivňovat cizí zastupitelstvo,“ vysvětluje politolog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Tomáš Lebeda. Podle odborníka je největším specifikem komunálních voleb jejich volební systém a způsob úpravy hlasovacích lístků.

„Volič nemá jeden hlas, ale má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva. S hlasy může nakládat různě: může je pomocí křížků dát pouze jedné listině nebo je může rozkládat mezi jednotlivé kandidáty či to může kombinovat,“ uvedl pro Lidovky.cz. Nelze rozdělit víc křížků, než je členů v zastupitelstvu. Takový lístek je pak neplatný. Podle Lebedy systému voliči příliš nerozumí a ti, kdo si myslí, že ano, mu velmi často rozumí špatně.

Mezi nejčastější omyly patří například představa, že křížkem mají označit toho, koho volit nechtějí. Chybná je také domněnka, že místo v zastupitelstvu získává automaticky kandidát s největším počtem křížků. A zmatky jsou i kolem toho, zda má smysl udělit křížek celé straně a zároveň jejím jednotlivým kandidátům.

Pokud jste nyní znejistěli, pojďte si s námi projít volební manuál. Rozbalte si hlasovací lístek, který má většinou podobu ohromné oboustranné „plachty“ – ačkoliv v těchto volbách je nově u obcí, kde je málo kandidátů a listina má formát pouze A5, uzákoněno to, že musejí být pouze jednostranné, a předvyplňte si ho předem.

KDE A JAK ZÍSKAT VOLIČSKÝ PRŮKAZ? ■ Voličské průkazy platí tentokrát jen pro senátní volby, a to pouze v obvodu, kde má člověk trvalé bydliště. Mimo tento obvod s ním není možné volit. ■ Pozor! Průkaz neplatí pro volby do zastupitelstev obcí. ■ Žádost je možné podat buď osobně na obecní úřad nejpozději dva dny před volbami, nebo písemně s ověřeným podpisem, datovou schránkou, přes Portál občana či Portál Pražana tak, aby ji úřad obdržel nejpozději dnes do 16 hodin. ■ Průkaz poté může vyzvednout kdokoli s plnou mocí voliče. ■ Vydávají jej obecní úřady či zastupitelské úřady v zahraničí.

První důležitou informací je, že místo kroužkování se v těchto volbách křížkuje. Zásadní také je, že pokud neudělíte jeden velký křížek straně, čímž jí dáte veškerý počet vašich hlasů, nebo nerozdáte všechny malé křížky jednotlivým osobám, váha vašeho hlasu se sníží o počet křížků, které jste nepoužili. Velký křížek se 100procentní váhou hlasu lze udělit pouze jedné straně. Pokud tedy chcete volit konkrétní stranu a nehledíte na jednotlivé politiky, nekřížkujte jednotlivé osoby. Pokud naopak chcete volit primárně oblíbené kandidáty, zjistěte si, na jakém místě kandidují. Čím výše je osoba umístěna na listině, tím je větší šance, že se dostane do zastupitelstva nehledě na počet získaných křížků. Pakliže je váš favorit na volitelném místě, které se v jednotlivých obcích liší, vyplatí se dát velkým křížkem opět hlas celé straně, protože váha hlasu případně rovnoměrně všem odshora.

Pokud na volitelném místě není, je situace složitější. Aby osoba na nevolitelném místě přeskočila zespodu kandidátky na volitelné místo, musí získat alespoň o 10 procent více hlasů, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany. Možnosti taktéž lze kombinovat: pokud volič zakřížkuje stranu a k tomu kandidáty z jiné strany, odečítá se počet hlasů daný jiným kandidátům od celkového počtu mandátů. Zbylý počet hlasů získá zvolená strana.

Pokud naopak nechcete, aby se některá osoba do zastupitelstva dostala, ale chcete volit danou stranu, postup je poměrně obdobný jako u výběru preferované osoby – prim hraje pořadí. Pakliže osoba, kterou nechcete, je na volitelném místě kandidátky, neexistuje spolehlivá strategie, jak zajistit, že se do zastupitelstva nedostane. Můžete zkusit dát hlasy jiným osobám a nekřížkovat celou stranu, ale pravděpodobnost úspěchu není vysoká. Jestliže člověk, kterého nechcete, není na volitelném místě, pak není co řešit – pravděpodobnost úspěchu pro něj stejně není vysoká – dejte velký křížek.

Kandidát ano, strana ne

Poslední variantou je, že nechcete podpořit konkrétní stranu, ale pouze jednoho člověka. V takovém případě mu dejte křížek, ale žádný další pak nedávejte ani jeho straně ani jinému kandidátu z této partaje. Ve chvíli, kdy udělíte jakémukoli kandidátovi třeba i jeden křížek, váha tohoto hlasu zároveň připadne také straně.

„Stát by voličům měl poskytnout nejen návod, jak hlasovat, ale součástí by měl být i popis, jak s danými hlasy bude poté naloženo. Stát má v tomto stále rezervy,“ doplnil pro Lidovky.cz Lebeda.